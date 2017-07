Além da vitória, Avaí tem três objetivos no jogo contra o Cruzeiro

Série A 23/07/2017 | 07h12 Atualizada em

O bom momento do Avaí empolga na Série A. Depois de vencer o vice-líder Grêmio e segurar o líder Corinthians, agora o Leão tem um novo desafio: bater o Cruzeiro, às 16h deste domingo, na Ressacada, para confirmar a ascensão. Além de mirar os três pontos, o grupo azurra tem três objetivos que servem de motivação para superar a Raposa.

Fortalecer a postura da equipe

A equipe azurra reencontrou sua postura nas partidas. O técnico Claudinei Oliveira reafirmou a proposta dos jogos na Série B – de marcação forte e contra-ataques – com novas peças como Wellington Simião, Juan e Joel. Desta forma a equipe passou sem ser batida por quatro das equipes que estão no G-6 (venceu Sport e Grêmio e empatou com o Corinthians e Flamengo). O desafio é bater o Cruzeiro sem uma arma forte, o lateral-esquerdo Capa. Ele cumpre suspensão e em sua vaga joga João Paulo.

Ficar próximo da saída do Z-4

A possibilidade de deixar a zona de rebaixamento acompanha a equipe nas últimas rodadas e continua viva com os empates com o Bahia e Corinthians. Para que isso ocorra nesta 16ª rodada, o Leão terá de vencer os celestes, e São Paulo perder para o Grêmio e o Atlético-PR ser derrotado pela Ponte Preta, e com o Avaí tirando o saldo de três gols de vantagem aos paranaenses. Sem pensar em combinação, o time azurra prefere pontuar o máximo e seguir próximo de deixar o Z-4 de uma vez.

Resgatar público na Ressacada

Depois do começo ruim, com apenas cinco pontos em nove partidas, o torcedor recoloca em dia a confiança de que o clube conquiste o grande objetivo da temporada: a permanência na elite nacional. A equipe pontuava fora de casa e ficava abaixo do esperado como mandante. Mas esta é a primeira vez na competição que o Leão faz o segundo jogo seguido como mandante, e confiante depois de ter segurado o líder Corinthians, no meio de semana, e está há duas rodadas sem ser derrotado.

FICHA TÉCNICA



AVAÍ: Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Wellington Simião e Pedro Castro; Juan, Junior Dutra e Joel. Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Lucas Silva, Élber e Thiago Neves; Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (trio de SP)

HORÁRIO: às 16h deste domingo.

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis

