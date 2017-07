Arábia Saudita e aliados árabes acusam de 'terrorismo' organizações de Iêmen e Síria

Riade 25/07/2017 | 07h52

A Arábia Saudita e seus aliados árabes anunciaram nesta terça-feira (25) a inclusão em sua lista negra de organizações terroristas, pessoas e instituições ligadas a Iêmen, Catar e Líbia, alegando que teriam vínculos com o extremismo islâmico.

Emirados Árabes Unidos, Barein, Egito e os sauditas emitiram um comunicado conjunto, no qual citam nove instituições de caridade e nove pessoas "vinculadas direta, ou indiretamente, às autoridades" do Catar.

"Esperamos que as autoridades do Catar deem o seguinte passo: julgar esses grupos e indivíduos terroristas", afirmaram os quatro países árabes no comunicado.

Três organizações sediadas no Iêmen e seis na Líbia são acusadas de manter vínculos com a Al-Qaeda e com seu braço na Síria. Além disso, três catarianos, três iemenitas, dois líbios e um kuwaitiano estariam envolvidos em "campanhas para recolher fundos de apoio à Jabhat al-Nosra e a outras milícias terroristas" no território sírio, completa a nota.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Barein e Egito romperam relações diplomáticas em junho com o Catar, acusando Doha de financiar o extremismo islâmico. Os quatro fecharam seus espaços aéreos ao pequeno emirado e também exigiram a saída de todos os catarianos de seu território.

O grupo enviou uma série de exigências a Doha em troca da suspensão do boicote. Entre elas, está o fechamento do canal de televisão Al-Jazeera, proibido na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.

* AFP