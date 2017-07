Atacante espanhol Michu anuncia aposentadoria

Madri 25/07/2017 | 12h22

O espanhol Michu anunciou aposentadoria, nesta terça-feira, depois de sofrer por conta de uma torção no tornozelo que afetou seu rendimento nas últimas temporadas.

"Querido futebol: o estado atual do meu tornozelo direito, de acordo com os relatórios médicos, faz que eu me sinta obrigado a dizer adeus como profissional", escreveu o jogador em carta publicada no Twitter.

Miguel Pérez Cuesta, conhecido como Michu, defendeu o Swansea na última temporada. Em 2013, chegou a ser convocado para a seleção principal da Espanha, em partida contra a Bielorrússia.

Michu também defendeu o Langreo, da terceira divisão espanhola, e o Real Oviedo, clube de formação.

* AFP