Ataque talibã a hospital deixa 35 mortos no Afeganistão

Pelo menos 35 pessoas morreram em um ataque dos talibãs contra um hospital em um distrito da província de Ghor, no centro do Afeganistão - anunciou o porta-voz da Presidência nesta segunda-feira (24).

"Trata-se de um crime contra a humanidade", declarou à imprensa o porta-voz presidencial, Shah Hussin Murtazawi.

No domingo, circularam várias informações sobre esse ataque, ocorrido enquanto os talibãs assumiam o controle do distrito de Taywara após vários dias de combates.

A informação ainda não havia sido confirmada por se tratar de uma região afastada e, em especial, depois que "os talibãs acabaram com a comunicação telefônica, cortando as linhas", como relatou no domingo (23) à AFP o porta-voz do governador dessa província, Abdul Hai Khatibi.

"Ouvimos dizer que o hospital foi incendiado, e vários médicos e pacientes, abatidos, mas não podemos confirmar isso", afirmou.

O porta-voz da polícia provincial, Mohammad Iqbal Nezami, disse à AFP que, "após tomarem o controle do centro do distrito, os talibãs atearam fogo ao hospital e mataram médicos e pacientes".

Em Cabul, o Ministério da Saúde disse que ainda é impossível estabelecer um balanço preciso de vítimas, antecipando apenas que, "segundo um membro do conselho provincial, dois enfermeiros, guardas e vários pacientes foram mortos".

Os talibãs negam ter atacado o estabelecimento, culpando um "bombardeio aéreo" pelos danos causados à clínica.

