Ator John Heard, de "Esqueceram de Mim", morre aos 72 anos

O ator John Heard, mais conhecido pelo papel de pai no famoso filme dos anos 1990 Esqueceram de Mim, morreu aos 72 anos, informaram meios de comunicação americanos. O site de celebridades TMZ disse que o ator foi encontrado morto em um hotel de Palo Alto, na Califórnia, onde se recuperava de uma intervenção cirúrgica. Os representantes de Heard não responderam as tentativas de contato.

O ator veterano ficou famoso depois de interpretar Peter McCallister – pai do jovem Kevin, representado por Macaulay Culkin - na comédia Esqueceram de Mim e em sua continuação Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York.

Nascido em Washington DC em 7 de março de 1945, Heard trabalhou no teatro antes de ir para o cinema. Conhecido por muitos como "o pai de Esqueceram de Mim", Heard também atuou em filmes como Between the Lines, Os Beatniks, Cutter's Way e Quero Ser Grande.

