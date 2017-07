Augusto Ittner: Arrependido, Metrô se articula para disputar a Copa Santa Catarina

Esporte 25/07/2017 | 17h04 Atualizada em

Capitaneado pelo vice-presidente, o empresário Toninho Roncaglio, o Metropolitano se articula para disputar, sim, a Copa Santa Catarina deste ano. O dirigente esteve na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF) na tarde desta terça-feira para saber quais os procedimentos que deveriam ser tomados em caso de arrependimento – ou seja, se o clube quisesse voltar atrás da decisão tomada no Conselho Técnico da Copinha, na segunda-feira.



Amanhã, na sede do clube, antes da reunião e da eleição do novo presidente do Conselho Deliberativo, diretoria executiva e apoiadores vão se reunir para tomar uma definição conjunta, mas a tendência é de que a decisão seja de disputar o torneio. O clube tem até 8 de agosto para convencer os presidentes dos clubes que já confirmaram presença – Joinville, Brusque, Inter de Lages, Tubarão e Almirante Barroso – para se garantir na Copa, que começará no início de outubro.



Perguntei a Roncaglio o que ocorreria caso os clubes dessem o aval para que o Metropolitano entrasse na Copinha:



– Aí nós vamos disputar – garantiu.