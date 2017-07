Autoridades muçulmanas mantêm boicote à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém

Jerusalém 25/07/2017 | 06h57

As autoridades muçulmanas de Jerusalém pediram aos fiéis que continuem boicotando a Esplanada das Mesquitas, apesar da decisão de Israel de retirar os polêmicos detectores de metal instalados nas entradas do terceiro lugar santo do Islã.

"Não haverá ingressos na mesquita Al-Aqsa na Esplanada até que um comitê técnico do Waqf (organismo que administra os bens muçulmanos em Jerusalém Oriental) avalie a situação e que a situação volte ao que era antes de 14 de julho", afirma a nota divulgada.

O comunicado faz referência ao dia de um ataque contra policiais israelenses que levou Tel Aviv a instalar novos dispositivos de segurança, entre eles os detectores de metal.

