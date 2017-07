Avaí fica em quinto lugar no brasileiro feminino de beach soccer  

Futebol de 24/07/2017 | 17h33

Aconteceu neste final de semana no ginásio do Tancredão, em Vitória(ES), o Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Feminino. A equipe do Avaí foi a única representante do Sul do país na competição mais charmosa das areias brasileiras. No entanto, as Leoas da Praia ficaram em 5º lugar em um torneio com apenas seis equipes. O campeão foi o time do Vasco.

As meninas do Sul da Ilha estrearam na manhã de sábado (22) diante a equipe do São Pedro (ES) e foram superadas pelo placar de 4 a 2. Os gols do Avaí foram marcados pela atleta Laysla. Na rodada seguinte, o time catarinense encarou o Vasco. Chegou a sair vencendo por 2 a 0 no primeiro período, mas acabou sofrendo a virada por 4 a 2. Os gols avaianos foram anotados pelas jogadoras Thaís e Laiza.

Contra o Vitória (BA), na disputa do 5° lugar, as meninas avaianas venceram com autoridade o time baiano. Balançaram as redes Inara (3 vezes), Carioca e Jaysla.

Apesar da colocação não ter sido boa, as Leoas da Ilha tiveram a melhor goleira da competição: Érika. As demais equipes participantes do torneio foram Vila Nova (ES), Flamengo (RJ).