Avaí retorna aos treinos na terça visando o jogo contra o Palmeiras

Depois da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, na Ressacada, os jogadores do Avaí ganharam a segunda-feira de folga. O grupo se reapresenta na terça para iniciar os trabalhos visando o confronto com o Palmeiras, às 19h do próximo sábado, fora de casa, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão. O técnico Claudinei Oliveira já confirmou que, caso nenhum atleta tenha problema físico, o time que entra em campo será o mesmo que começou o jogo diante da Raposa.

Nesta terça, os titulares devem fazer um trabalho regenerativo na Ressacada. Claudinei inicia a preparação para a partida em São Paulo na quarta. Na coletiva de imprensa depois da vitória sobre o Cruzeiro, o treinador disse que pretende trabalhar a transição, os passes na hora de sair para o jogo. A ideia é fazer com que o contra-ataque do Leão seja mais eficiente.

— O Avaí está sendo respeitado pela proposta de jogo, um time competitivo. Tenho que agradecer por ter o grupo de jogadores que a gente tem, que marca e se doa, por estarem cumprindo à risca a nossa ideia de jogo desde o ano passado. Estou feliz com o rendimento e temos que continuar com humildade — disse o técnico.



O Avaí ocupa a 17ª posição na Série A do Brasileirão com 17 pontos. Já o Palmeiras está na outra ponta da tabela. O time paulista está em 5º lugar com 26 pontos e vem de vitória sobre o Sport por 2 a 0, fora de casa.

