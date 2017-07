Avaí tem apenas uma troca na escalação para encarar o Cruzeiro

Projeção 22/07/2017 | 09h30 Atualizada em

João Paulo será titular no confronto diante do Cruzeiro, na Ressacada

O Avaí que enfrenta o Cruzeiro, às 16h de domingo, é praticamente o mesmo que freou o líder e empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na última quarta-feira. O técnico Claudinei Oliveira demonstrou satisfação com a formação do jogo passado. Tanto que vai praticamente manter a escalação. Praticamente porque terá apenas uma mudança, por necessidade. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Capa dá lugar ao lateral-esquerdo João Paulo.

— A ideia inicial é que, se não tiver nenhum problema até o jogo, devemos começar com a mesma equipe, trocando o Capa pelo João Paulo. Se ninguém sentir problemas, vamos manter a estrutura e com a alteração simples — assentiu o comandante do Leão.

A mudança é apenas de característica, já que o substituto é da função, atua na lateral esquerda. Porém, Claudinei reconhece que a mudança muda a característica no setor, pelas valências de cada um.

— O ritmo de jogo do Capa é melhor, vem jogando, faz o bate e volta mais vezes. O João vai ter que cadenciar mais e o torcedor não entende isso. Por mais que o jogador treine, não tem o mesmo ritmo. Então precisa ser conservador, ir na boa, como foi na final do Estadual, em que ele jogou os 90 minutos e bem. Capa é mais agudo, tem volúpia, o João é mais técnico, tem bom passe, cruzamento da intermediária. Defensivamente os dois fazem bem a linha de quatro.

