Bailarina carioca faz apresentações gratuitas e oficinas em sete cidades de Santa Catarina

Palco Giratório 25/07/2017 | 10h34 Atualizada em

O espetáculo Finita, da bailarina carioca Denise Stutz, faz apresentações gratuitas em sete cidades catarinenses a partir desta quarta-feira (26). Até 10 de agosto, a turnê passa por Joinville, São Bento do Sul, Três Barras, Jaraguá do Sul, Blumenau, Itajaí e Florianópolis. O solo está na programação do projeto Palco Giratório Sesc.

Finita teve como ponto de partida uma carta enviada pela mãe da artista. Trabalha o conceito de perda, o envelhecimento e a ausência sob perspectiva da dança.

Confira datas, horários e locais das apresentações:



26/7 - Joinville

Às 20h, no Teatro do Sesc em Joinville (Rua Itaiópolis, 470, América)

28/7 - São Bento do Sul

Às 19h30, na Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento (Rua Vigando Koch, 100, Centro)

30/7 - Três Barras

Às 16h, no Centro de Convenções Milton Miguel (Avenida Abrão Mussi - em frente ao CAIC)



1/8 - Jaraguá do Sul

Às 20h, no Teatro do Sesc em Jaraguá do Sul (Rua Jorge Czerniewicz, 633)

3/8 - Blumenau

Às 21h, no Galpão da Arquitetura da FURB. Campus 1

6/8 - Itajaí

Às 20h, no Teatro Sesc em Itajaí (Rua Almirante Tamandare, nº 259 - Centro)

9/8 - Florianópolis

Às 20h, no Teatro Sesc Prainha (Travessa Siryaco Atherino, 100, Centro)

Leia notícias sobre o Festival de Dança de Joinville no DC:

Oficina e "3 solos e 1 tempo"



Denise também ministra a oficina Corpo Presente em Canoinhas, Itajaí e Florianópolis.

A oficina é voltada para bailarinos, atores e estudantes do corpo e de artes cênicas. Em Canoinhas e Itajaí, a oficina é gratuita. Em Florianópolis, a taxa varia entre R$ 15 e R$ 30. As inscrições podem ser feitas nas respectivas unidades do Sesc.

O Teatro do Sesc na Capital ainda recebe o espetáculo 3 Solos e 1 Tempo, no dia 10 de agosto, às 2oh.

A classificação etária das duas apresentações é de 14 anos.



Leia mais:

Noite de Gala emociona com espetáculo de virtuoses no Festival de Joinville



Edital de Apoio às Culturas de Florianópolis não é realizado desde 2012



Com livros corroídos e instalações, artista Juliana Hoffmann revisita suas memórias em nova exposição



Rubens: Bia Mattar circula pelo Festival de Dança e faz reivindicação