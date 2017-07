Segurança 23/07/2017 | 17h09 Atualizada em

Dois homens roubaram um malote com dinheiro e documentos do setor de Área Azul do Seterb, na Avenida Beira-Rio, em Blumenau. O crime ocorreu no fim da tarde de sexta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla teria chegado a bordo de uma motocicleta e um deles entrou com arma de fogo ameaçando funcionários. Eles fugiram levando quantidade em dinheiro não divulgada. Foram feitas buscas na região, mas ninguém foi localizado.