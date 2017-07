Barça se mostra convencido de que Neymar fica (imprensa)

Madri 23/07/2017 | 10h59

O Barcelona está convencido de que o craque brasileiro Neymar, pretendido pelo Paris Saint-Germain, continuará jogando pelo clube na próxima temporada, informou neste domingo a imprensa espanhola.

"Sempre disse que estamos tranquilos em relação a Neymar", respondeu o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, quando perguntado sobre a situação do atacante por um jornalista.

A imprensa esportiva catalã afirma que os companheiros de Neymar no tridente ofensivo do Barça, Lionel Messi e Luis Suárez, tiveram uma conversa com ele para convencer o brasileiro a permanecer no clube.

De acordo com o diário Sport, Neymar teria afirmado que ficará no Barça ao fim da conversa.

Neymar, brilhante no sábado em amistoso contra a Juventus (2-1), no qual anotou os dois gols do Barça, está na mira do PSG, que está disposto a pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros para levar o craque da seleção a Paris.

* AFP