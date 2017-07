Bayern vence Chelsea (3-2) em amistoso de estreia de Morata

Singapura 25/07/2017 | 11h11

O Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 2, nesta terça-feira em amistoso disputado em Cingapura, uma partida marcada pela estreia do atacante espanhol Álvaro Morata no clube inglês.

O ex-atacante do Real Madrid entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo e deu a assistência para o segundo gol do Chelsea. Antes, o Bayern havia aberto 3 a 0 de vantagem graças a um primeiro tempo avassalador, com gols do brasileiro Rafinha (5 min) e dois do alemão Thomas Muller (11 e 26).

O espanhol Marcos Alonso inaugurou o placar para o Chelsea logo após o intervalo (47) e o belga Michy Batshuayi fechou a conta nos minutos finais (84), mas não foi suficiente para evitar a derrota dos Blues.

Com a vitória, o Bayern, atual campeão da Bundesliga, deixou para trás a dolorosa goleada sofrida por 4 a 0 para o Milan, na primeira partida da pré-temporada. O colombiano James Rodríguez foi titular na equipe alemã e se mostrou uma importante peça ofensiva da equipe, ao lado de Muller e do francês Frank Ribéry.

* AFP