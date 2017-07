Blink-182 cancela shows após morte de vocalista do Linkin Park

Nova York 22/07/2017 | 16h11

Os integrantes da banda Blink-182 cancelaram neste sábado os shows planejados com o Linkin Park, cujo vocalista Chester Bennington se enforcou.

Os grupos, duas importantes figuras do rock da virada do século, iriam realizar o show chamado "Blinkin Park" no estádio de beisebol Citi Field, em Nova York, na sexta-feira, e dois dias depois no Hershey Park, na Pensilvânia.

Um dia depois do Linkin Park cancelar a sua turnê, o Blink-182 afirmou que não tocaria sozinho e cancelou os shows.

"O Blink-182 está destruído com a perda do nosso amigo e cantor sensacional Chester Bennington", disse em declaração.

"Nunca poderíamos fazer o Blinkin Park sem o seu talento e voz incríveis. Simplesmente não é possível", continuou.

Os shows também contariam com o grupo de hip-hop Wu-Tang Clan e com Machine Gun Kelly, rapper de uma geração mais jovem.

* AFP