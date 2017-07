Londres 25/07/2017 | 06h21

As principais Bolsas europeias iniciaram o pregão desta terça-feira (25) com ligeira alta, à espera dos resultados das empresas e do índice de confiança dos empresários alemães.

No início das operações, o FTSE-100 de Londres ganhava 0,12%, o DAX de Frankfurt, 0,16%, e o CAC-40 de Paris, 0,06%. Já o Ibex-35 de Madri subia 0,06%.

* AFP