Bombeiros e PM resgatam criança que caiu do mirante da Serra do Rio do Rastro

Serra catarinense 23/07/2017 | 18h01 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros atendeu na tarde deste domingo a uma ocorrência na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense. Uma menina de seis anos caiu do mirante do local. A queda teria sido de pelo menos 20 metros de altura.

O Águia 04, da Polícia Militar (PM) de Lages, foi acionada para resgatar a criança e conseguiu retirá-la. Ela foi levada para Lages, onde será encaminhada ao hospital infantil. Informações iniciais indicam que ela teve algumas fraturas pelo corpo.

O acidente teria ocorrido depois que a criança pisou em uma vegetação sem fundo, o que a fez escorregar e cair sobre uma pedra. O mirante onde ocorreu a queda é bastante movimentado, principalmente em períodos de férias. Centenas de pessoas procuram o espaço para fazer fotos e enxergar de cima as curvas da Serra do Rio do Rastro.

Há uma pequena proteção que impede as pessoas de chegarem mais próximas ao vão. Mesmo assim, alguns turistas se arriscam em busca da melhor posição para enxergar ou fotografar.