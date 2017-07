Bordeaux cancela contratação de Wellington Silva após exames

Bordéus 25/07/2017 | 11h21

O Bordeaux cancelou a contratação do atacante Wellington Silva, nesta terça-feira, depois do atacante do Fluminense não ser aprovado nos exames médicos do clube francês.

"Após realizar as provas médicas, o Bordeaux decidiu não continuar o processo de contratação de Wellington Silva", explicou a entidade em comunicado.

O brasileiro de 24 anos chegou à Bordeaux no domingo. Wellington disputou sua última partida no dia 13 de julho, contra o Botafogo, e deveria ser apresentado nesta terça.

O jogador de 24 anos foi contratado pelo Arsenal quando adolescente, em 2011, mas não conseguiu jogar pelos Gunners por falta de autorização de trabalho.

Nos últimos seis anos, jogou cinco temporadas na Espanha, emprestado para Levante, Alcoyano, Ponferradina Real Murcia e UD Almería, um ano na Inglaterra, no Bolton, antes de voltar ao Fluminense em 2016, já liberado do contrato com o Arsenal.

Wellington Silva obteve nacionalidade espanhola em 2015.

* AFP