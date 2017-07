Bosch e Mercedes anunciam projeto de estacionamento sem condutor

Frankfurt am Main 24/07/2017 | 13h45

A fabricante de equipamentos automobilísticos Bosch e a de veículos de luxo Mercedes Benz revelaram, nesta segunda-feira, seu projeto de estacionamento automático, que permite que o veículo seja estacionado sem o condutor.

Com esse sistema, apresentado pela primeira vez em Stuttgart, no sul da Alemanha, sede dos dois grupos, o condutor pode descer do automóvel, mandar ele se estacionar e voltar para buscar o motorista, em seguida, tudo por meio do smartphone.

A tecnologia começará a ser testada em 2018 no Museu Mercedes-Benz, em Stuttgart, assim que tiver autorização das autoridades. Ela é baseada em um equipamento no interior do estacionamento.

"Através de uma infraestrutura de estacionamento inteligente e de sua conexão com os veículos, conseguimos alcançar o estacionamento sem condutor muito antes do previsto", celebrou Gerhard Steiger, funcionário da Bosch, em comunicado.

* AFP