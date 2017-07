Câmara de Representantes aprova sanções contra Rússia, Irã e Coreia do Norte

Washington 25/07/2017 | 19h03

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que impõe novas sanções contra Rússia, Irã e Coreia do Norte, e que agora será analisado pelo Senado.

O texto justifica as sanções contra a Rússia por sua suposta interferência durante a campanha eleitoral nos EUA no ano passado, e atribui às sanções ao Irã e à Coreia do Norte a seus programas de armamentos.

A proposta foi aprovada por 419 votos contra 3.

De acordo com o presidente da Câmara de Representantes, Paul Ryan, o pacote se propõe a "ajustar os encaixes em relação aos nossos mais perigosos adversários para manter os americanos seguros".

O legislador conservador Ed Royce assinalou que "os serviços de inteligência já chegaram à conclusão de que este ex-agente da KBG [Vladimir Putin] tentou interferir em nossa eleição". "Se não fizermos nada, a Rússia continuará com sua agressão".

Este projeto de lei inclui um mecanismo que limita a capacidade do presidente Donald Trump de evitar a aplicação de sanções à Rússia.

Desta forma, se o Senado confirmar o projeto, a única opção que restaria a Trump para manter sua margem de manobra seria vetar a medida.

* AFP