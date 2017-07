Canadá, o país do G7 que menos protege o meio ambiente (ONG)

Ottawa 24/07/2017 | 16h40

O Canadá é o país do G7 que menos protege o seu espaço natural e suas gigantescas reservas de água, apesar de seus compromissos com a ONU, assegurou nesta segunda-feira uma organização de defesa do meio ambiente.

"Com apenas 10,6% de seu território atualmente protegido, o Canadá está abaixo da media mundial de 15%", o que o torna o pior dos países ricos nesse contexto, de acordo com a Sociedade para a Natureza e os Parques do Canadá (SNAP).

De acordo com os cálculos desta ONG, a Alemanha (38%), o Reino Unido (28%) e a França (26%) estão na liderança da preservação de sua superfície.

O Canadá se comprometeu em 2010 a proteger até 2020 pelo menos 17% de suas terras e água.

Embora tenha alcançado grandes avanços nos últimos três anos, "está atrasado em comparação a outros países grandes como China, Brasil e Austrália", destacou a SNAP.

Cerca de 10% da água doce renovável, ou seja, a terceira reserva de água doce mais importante do mundo, está no Canadá, segundo dados oficiais.

Os governos federal, regional e autóctone "gerem 90% das terras e 100% da água do país", fazendo com que uma ação coordenada permita proteger muito mais o meio ambiente, apontou a ONG.

Nesse sentido, o Canadá "deve cuidar da preservação de 20% dos seus maciços florestais selvagens do planeta, 24% de suas zonas úmidas e cerca de um terço das reservas de carvão armazenadas em seu subsolo", pediu a organização.

Também advertiu que "a saúde de todos os ecossistemas canadenses está piorando e o número de espécies em risco de extinção não para de aumentar a cada ano".

* AFP