Carolina Bahia: para enganar

Política 25/07/2017 | 02h10 Atualizada em

Enquanto as atenções estão voltadas para a crise econômica e os rumos do governo Temer, deputados federais trabalham em uma reforma política em causa própria. Em meio a temas relevantes, como a proibição de coligações nas proporcionais, os nobres parlamentares estão prevendo polpudas somas para alimentar um fundo eleitoral. A previsão inicial é de um aporte de R$ 3,6 bilhões, mas pode chegar a R$ 6 bilhões. Sim, é dinheiro público do seu bolso que será transferido para a administração de tesoureiros de partidos que estão enrolados até o pescoço na Lava-Jato. É claro que a democracia tem um custo, e não é barato. Mas os políticos ainda não estão convencidos que é possível fazer campanhas mais baratas, com limites de gastos para todos e uma fiscalização eficiente contra abusos. É um assunto que voltará ao debate na próxima semana, depois do recesso. Fique atento!

Nas nuvens

Será assinado na quinta-feira o contrato de concessão do Aeroporto Hercílio Luz para a empresa suíça Zurich Airport. Tentando capitalizar manchetes positivas, o presidente Michel Temer vai promover um evento no Palácio do Planalto, incluindo os terminais de Porto Alegre, Fortaleza e Salvador. Até ontem, o governador Raimundo Colombo não confirmava presença.

Água no pescoço

Depois do aumento de impostos sobre os combustíveis e o congelamento do orçamento de R$ 5,9 bilhões, o governo prepara um plano de demissão voluntária para os servidores federais. É uma boa chance de também reduzir o número de afilhados políticos em cargos estratégicos.

No vermelho

Por falar em cortes, ministérios que conseguiram fazer economia no próprio orçamento, pensando em ampliar políticas públicas, estão perdendo o pouco que têm. A tesoura do Planejamento vai começar pelas pastas que não estão no vermelho.

Leia outras colunas de Carolina Bahia



Carolina Bahia: o cochilo do fiador Henrique Meirelles



Carolina Bahia: todos no escuro



Carolina Bahia: o primeiro revés da semana