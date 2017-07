Casamento coletivo oficializa 250 uniões em Florianópolis 

O AMOR É LINDO 23/07/2017 | 19h56 Atualizada em

Um casamento coletivo reuniu 250 casais na tarde deste sábado (24) no Centro Sul, em Florianópolis. O evento, destinado a cônjuges de baixa renda, foi organizado pela Associação Amigos da Cidadania Catarinense, que custeou a documentação para a união civil dos recém casados. No evento, houve também um culto ecumênico.

Os recursos para a realização do casamento coletivo vieram de doações espontânea de alguns noivos, conforme a coordenadora do evento, Luciana Bastos. Segundo ela, neste ano a maioria dos que procuraram a associação foram os noivos.

— Temos casais que estavam juntos há 34 anos e casais que se juntaram há 30 dias — conta.

Os custos da papelada para o casamento civil giram em torno de R$ 700. Por isso, para participar, é necessário comprovar renda máxima familiar de até três salário mínimos. Em setembro, será realizado o casamento homoafetivo. As inscrições já estão abertas no site da entidade.

Antes do casamento, a associação realizou um concurso que selecionou as duas histórias de amor mais bonitas. Os noivos ganharam uma lua de mel no Majestic, além quarto, sala e cozinha novas, doados pelo Feirão de Móveis.

A primeira história é de uma noiva surda. Para que o pretendente pudesse namorá-la, o sogro obrigou o genro a aprender a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Ele aprendeu, e o casal já está junto há 8 anos. A outra união premiada foi de um casal em que a mulher já era mãe de quatro filhos e acabou se juntando com um homem pai de outros quatro filhos.