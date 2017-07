Casan divulga cronograma de abertura de ruas para implantar rede de esgoto nos Ingleses e Santinho

Saneamento 25/07/2017 | 17h55 Atualizada em

Na próxima terça-feira (1°) de agosto, começa a abertura de ruas para o assentamento das primeiras redes coletoras incluídas na ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Ingleses, no norte da Ilha, em Florianópolis. A abertura das ruas acontecerá de forma paralela No Santinho, o trabalho começa pela Servidão Maria Ramos Gama. Na sequência, em intervalos de aproximadamente 15 dias, os trabalhos começam pela Rua João Manoel Vieira e pela Servidão Navegantes do Mar (veja cronograma abaixo).

Nos Ingleses, o assentamento de redes de coleta se inicia no Sítio Capivari, Servidão Júlio Petroski, passando depois para a servidão Eduardo Marques Rosa e servidão Luiz Flor Francisco. Segundo a Casan, Folders explicativos estão sendo entregues aos moradores sobre início das obras em sua rua e os benefícios do sistema de esgotamento. O canteiro de obras do consórcio construtor Trix/Infracon está montado na Servidão Três Marias, 164, dentro do terreno onde será construída a Estação de Tratamento de Esgotos.

Investimento



A ampliação do sistema de esgotamento sanitário receberá investimento total de R$ 84 milhões, atendendo o centro de Ingleses (áreas norte e sul do bairro), além da praia do Santinho. Serão beneficiados 42 mil moradores fixos, além de veranistas na região do Estado que mais recebe turistas no Verão. Serão implantados 58 km de redes coletoras, em torno de 4,5 mil ligações domiciliares, oito estações elevatórias e uma ETE.

Esse tipo de tratamento possibilita a remoção de matéria orgânica e também de fósforo e de nitrogênio do efluente, evitando o comprometimento de ambientes aquáticos. A obra dos Ingleses teve sua primeira etapa iniciada ainda nos anos de 1990, quando somente 21 quilômetros de tubulação foram implantados na região da Avenida das Gaivotas. Por resistência de moradores e órgãos ambientais, na época, o tratamento dessa pequena rede até hoje tem de ser realizado na ETE de Canasvieiras.



Os recursos para o SES Ingleses/Santinho integram o Plano de Investimentos da Casan direcionado a elevar a atual cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Florianópolis de 56% para 74%% até o primeiro semestre de 2019. O investimento total na Capital ultrapassa os R$ 400 milhões, em nove obras - sendo quatro já concluídas, duas em execução e três em processo final de licitação.



¿Ao final de todas estas nove obras Florianópolis será um modelo nacional em cobertura der esgoto", destaca o diretor-presidente da CASAN, engenheiro Valter José Gallina. "Com um adequado sistema de drenagem que está sendo providenciado pela Prefeitura, e com a população ligada corretamente à rede pública de esgoto, nossa população terá mais saúde, os imóveis destas regiões serão mais valorizados e as praias terão melhor balneabilidade".

CRONOGRAMA

Frentes iniciais de trabalho, que passam de uma rua a outra no período aproximado de 15 a 20 dias.

Frente 1 / Santinho

1° Servidão Maria Ramos Gama

2° Rua João Manoel Vieira

3° Servidão Navegantes do Mar

4° Servidão Rosa da Silva

5° Servidão Francisca da Silva

Frente 2 / Sitio Capivari

1° Servidão Júlio Petroski

2° Servidão Eduardo Marques da Rosa

3° Servidão Luiz Flor Francisco

4° Servidão Valdevino Marques da Natividade

5° Servidão Pedro Santos Filho