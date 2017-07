Cavaliers oficializam contratação de Derrick Rose

Los Angeles 25/07/2017 | 17h53

O Cleveland Cavaliers oficializou nesta terça-feira a contratação do ex-jogador do Chicago Bulls e do New York Knicks, o armador Derrick Rose, que reforçará a equipe para a temporada 2017-18.

"Estamos muito felizes de adicionar a nossa equipe um jogador do calibre de Derrick Rose", declarou o novo diretor esportivo dos Cavaliers, Koby Altman.

"Derrick poderia ter escolhido outra equipe, mas seu objetivo é ganhar. Temos certeza de que irá se encaixar perfeitamente e levar nossa equipe às vitórias em muitas maneiras", completou.

Os Cavs, campeões da NBA em 2016, não revelaram o valor do contrato, mas a imprensa americana afirma que Rose receberá 2,1 milhões de dólares por um ano de contrato.

Na temporada passada, 'D-Rose' recebeu 21,3 milhões de dólares.

Rose foi contratado pelo Knicks na temporada passada após sete anos em Chicago.

Com o time nova-iorquino, atuou em 64 jogos e teve médias de 18 pontos, 3,8 rebotes e 4,4 assistências por jogo.

"Minha ambição é simples: jogar para ganhar. Jogar numa equipe com a mesma ambição e com um elenco que pode ganhar o título da liga, isso é tudo que me interessa", disse Rose.

Desde que conquistou o prêmio de melhor jogador do ano na NBA (MVP), em 2011, Rose se viu assolado por sérias lesões, duas no joelho, e ainda busca um primeiro título da liga.

Liderados pelo astro LeBron James, os Cavaliers disputaram as últimas três finais da NBA e ganharam o título em 2016. Na última temporada, foram dominados na decisão pelo Golden State Warriors (4-1).

Rose poderá ocupar a posição de armador titular da equipe caso se confirme a saída de Kyrie Irving, que pediu à direção do Cavaliers para se transferido para outra franquia.

* AFP