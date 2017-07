Celeiro de promessas do esporte, Joguinhos Abertos começam neste sábado em Caçador

Futuro em jogo 22/07/2017 | 11h03 Atualizada em

O futuro do esporte catarinense está em jogo. A partir das 19h deste sábado, com a abertura da 30ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, 3 mil atletas de 81 cidades catarinenses buscam a glória na disputa das 16 modalidades que compõem o evento. Atual campeã no quadro geral, Joinville vai atrás de mais uma conquista para diminuir a diferença para Blumenau, que tem 14 troféus contra 12 da delegação do município do Norte. Os Joguinhos vão até o dia 29.

Realizado desde 1988, os Joguinhos Abertos podem ser considerados os berços de grandes atletas da história de Santa Catarina. Já passaram pelo evento nomes como Gustavo Kuerten (tênis), Carlos Schwanke (vôlei) e Fernando Scherer (natação). Uma das grandes jogadoras da seleção brasileira do Grand Prix de vôlei, que está acontecendo em Cuiabá (MT), a atleta Natália Zílio também disputou a competição.

A cerimônia de abertura está programada para este sábado, às 19h, no Ginásio do Sesi, com capacidade para 2 mil pessoas. Além dos desfiles dos municípios participantes, a noite contará com a apresentação do ¿Bike Session¿, um grupo paranaense que realiza acrobacias com bicicletas. Julian Cesar Monteiro, atleta de futsal da cidade-sede, será o responsável pelo acendimento da pira. Cesar Carneiro, do handebol, também da de Caçador, realizará o juramento dos atletas.

Essa será a segunda vez consecutiva que Caçador sedia o evento. No último ano, o município campeão foi Jonville. Na 30ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, incluindo todas as etapas (microrregionais e seletivas), foram inscritos 8.201 atletas de 170 municípios.

Ranking dos campeões

Blumenau - 14 títulos

Joinville – 12

Florianópolis – 2

Concórdia – 1

*Em 2009 a competição foi cancelada em virtude do surto de ¿Gripe A¿, em Santa Catarina