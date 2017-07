Internacional 26/07/2017 | 00h22 Atualizada em

A Chapecoense confirmou na noite de terça-feira um amistoso contra a Roma, na Itália, no dia primeiro de setembro.

De acordo com o presidente Plínio David De Nes Vilho está tudo acertado. Mais detalhes devem ser divulgados nesta quarta-feira.

Além disso a Chapecoense enfrenta o Barcelona no dia 7 de agosto, pelo troféu Joan Gamper e, no dia 15, disputa a Copa Suruga, no Japão.

