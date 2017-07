Chefe do governo espanhol testemunha sobre financiamento ilegal

San Fernando de Henares 26/07/2017 | 10h47

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, negou nesta quarta-feira (26) na Justiça ter conhecimento de qualquer tipo de financiamento ilegal no Partido Popular (PP), em meio a um escândalo de corrupção.

Rajoy, no poder desde 2011, é o primeiro chefe de Governo a testemunhar nos tribunais estando em exercício do cargo.

O processo diz respeito a um caso que remonta a 2000, e a presença de Rajoy se deveu à ação de uma associação de advogados ligados ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). Há anos essa sigla luta para forçar o presidente a testemunhar.

No depoimento de quase duas horas na sede da Audiência Nacional de San Fernando de Henares, Rajoy assegurou que nunca tratou de questões de contabilidade no PP.

Após a audiência, ele declarou estar satisfeito por ter colaborado com a Justiça e garantiu que continuará lutando contra a corrupção.

Atingindo todos os partidos espanhóis, a corrupção afeta particularmente o PP, o que o levou a perder sua maioria absoluta nas eleições de 2015.

Desde o final do ano passado, dirige um governo sem maioria no Parlamento e conseguiu aprovar o orçamento nacional de 2017 apenas "in extremis".

* AFP