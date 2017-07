Chelsea vence Arsenal (3-0) em amistoso, mas Pedro sai machucado

Pequim 22/07/2017 | 14h28

O Chelsea venceu com facilidade o Arsenal por 3 a 0, neste sábado em amistoso de pré-temporada disputado em Pequim, na China, mas viu o atacante Pedro sair de campo lesionado.

O espanhol precisou ser substituído no primeiro tempo, com o rosto coberto de sangue, após se chocar com o goleiro do Arsenal David Ospina, que tentava afastar o perigo da área aos 30 minutos de jogo.

Pedro caiu no gramado com sangue escorrendo do nariz, lábio e da orelha direita. Após receber atendimento médico, conseguiu deixar o campo de jogo andando e foi encaminhado ao hospital por precaucão.

"Pensei que ele tinha sofrido uma concussão cerebral", declarou o técnico do Chelsea, o italiano Antonio Conte. "Foi por isso que foi levado ao hospital, para que pudesse ser examinado devidamente".

Apesar do susto, o Chelsea não se deixou abater e venceu a partida por 3 a 0.

O brasileiro Willian abriu o placar aos 40 minutos de jogo, com chute rasteiro de dentro da área, surpreendendo Ospina.

Dois minutos depois, o belga Michy Batshuayi ampliou, aproveitando bela jogada do francês N'Golo Kante.

Na volta do intervalo, Batshuayi fechou a conta marcando seu segundo gol no jogo.

Do lado do Arsenal, o atacante francês Alexandre Lacazette, grande contratação da equipe para a próxima temporada, teve atuação discreta e foi substituído no intervalo.

As duas equipes londrinas não se enfrentavam desde a final da Copa da Inglaterra, em maio, quando o Arsenal levou a melhor sobre o atual campeão inglês (2-1).

