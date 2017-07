Chicharito assina contrato com West Ham

Londres 24/07/2017 | 18h55

O West Ham oficializou a contratação do mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, nesta segunda-feira, que saiu do Bayer Leverkusen por 16 milhões de libras para assinar com o clube inglês.

"Estou muito feliz em unir-me ao West Ham. Para mim, a Premier League é a melhor liga do mundo e quando a chance apareceu eu assinei imediatamente", declarou Chicharito ao site do clube. O acordo foi revelado na semana passada.

"Não foi uma decisão difícil. O West Ham é um time histórico e muito ambicioso. Dá pra ver pelos jogadores que estão contratando que vai ser uma grande temporada", acrescentou o atacante.

Com a oficialização, o atacante volta à Premier League, onde defendeu os Diabos Vermelhos por quatro temporadas, antes de assinar pelo Real Madrid na temporada 2014/2015.

No ano seguinte, foi vendido ao Leverkusen, onde jogou 76 vezes e balançou as redes em 39 oportunidades.

O West Ham já anunciou a contratação do austríaco Marko Arnautovic, do goleiro Joe Hart, emprestado pelo Manchester City, e do lateral argentino Pablo Zabaleta.

* AFP