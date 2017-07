Claudinei elogia desempenho do Avaí: "Nível de organização"

Triunfo em casa 23/07/2017 | 19h56 Atualizada em

As duas partidas em sequência dentro de casa trouxeram um pouco mais de tranquilidade ao Avaí, principalmente por causa do desempenho defensivo. O time não sofreu gols contra o líder Corinthians - empate em 0 a 0 - e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, ambos os jogos na Ressacada. Ainda assim, o Leão segue na zona de rebaixamento, dependendo do resultado do confronto entre Atlético-PR e Ponte Preta. Para o técnico Claudinei Oliveira, as partidas contra duas equipes que estão na parte de cima da tabela da Série A do Brasileirão mostraram que o Avaí precisa ser respeitado.

— A gente precisa vencer, de qualquer jeito, mas a gente vence com organização. Mantemos nível de organização dentro de casa, contra dois grandes adversários, dois grandes jogos, com proposta de jogo clara e definida. Contra o Corinthians não veio a vitória, mas poderia ter nos dado. Hoje o Cruzeiro teve mais volume de jogo, até pela qualidade de seus jogadores. Os três pontos são importantíssimos para nós. Temos dois jogos fora de casa de novo, nossa única sequência dentro de casa foi agora, e fizemos quatro pontos, levando em conta os adversários foi bom. Temos que seguir com humildade e pés no cão, descansar, terça-feira é a reapresentação — disse o treinador na coletiva de imprensa após o jogo.

Claudinei salientou que a equipe titular é a ideal para o momento. Ressaltou a entrada de João Paulo, que fez uma partida consistente na visão do técnico. Ele espera que Simião, que saiu de campo com dores no pé, não desfalque o time na próxima rodada, contra o Palmeiras, domingo, às 19h, fora de casa. Caso não tenha nenhum problema durante a semana, o time deve ser o mesmo que começou o jogo diante do Cruzeiro.

O treinador também enalteceu as atuações do atacante Júnior Dutra e do zagueiro Alemão. Para Claudinei, o defensor tem velocidade de bom preparo físico.

— Sou um cara muito reto nas coisas, quando ele (Júnior Dutra) veio pra cá, conversei com ele, justamente por causa do posicionamento. Ele trouxe que tinha que jogar como camisa 9, exigência dele. Joel chegou, conversamos e colocamos o Dutra ali pela beirada. Hoje ele terminou o jogo como 9. Não adianta querer que o atleta faça algo que não se sente confortável. Mas estou satisfeito com ele ali pela beirada. O Alemão tem chegado ao fim do jogo bem, a condição física dele e a velocidade são muito bons. Não tem muitas duplas de zaga melhores do que a nossa no Brasileiro — elogiou o técnico.



