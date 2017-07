Com cinco clubes, Copa SC volta após três anos e vale vaga na Copa do Brasil

Futebol catarinense 24/07/2017 | 17h21 Atualizada em

Barroso, Brusque, Inter de Lages, Joinville e Tubarão. Essas serão as equipes que irão disputar a Copa Santa Catarina, torneio que será realizado entre 8 de outubro e 3 de dezembro. A competição não era realizada desde 2013. Além do troféu e de uma nova conquista no currículo dos clubes, a competição dá direito a uma vaga na Copa do Brasil de 2018.

O congresso técnico foi realizado na tarde desta segunda-feira na sede da Federação Catarinense de Futebol. Na ocasião, foi determinada a fórmula de disputa: as equipes se enfrentam em turno, returno, semifinais e finais.

Caso o mesmo time vença os dois turnos, a semifinal será composta por outros três que avançam pelo índice técnico. Caso dois times diferentes faturem turno e returno, são dois que passam pelo índice.

Nas finais, há a promessa de mais emoção. Abrindo mão do critério do gol qualificado na decisão, a disputa pode ir para os pênaltis caso os duelos de ida e volta terminem empatados em pontos e saldo de gols.

Por enquanto, três times catarinenses estão confirmados na Copa do Brasil do ano que vem, de acordo com a classificação do Catarinense de 2017: Chapecoense, Avaí e Criciúma. A participação do Figueirense, embora ainda não confirmada, deve acontecer por meio do Ranking Nacional de Clubes — a CBF inclui os melhores colocados para vagas que não são repassadas ou preenchidas paras as federações de estado.



Dirigentes se reuniram nesta segunda-feira na sede da Federação Catarinense de Futebol Foto: FCF / Divulgação

Leia mais:

Confira outras notícias sobre esportes