Com Palmirinha de jurada, avós de Brusque participam de quadro de talentos no Caldeirão do Huck

Arrasaram! 23/07/2017 | 09h58 Atualizada em

Em comemoração ao Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, o Caldeirão do Huck deste sábado recebeu talentos da melhor idade no quadro Calourão do Huck. Um grupo de avós de Brusque representou Santa Catarina e fez uma apresentação de piano a oito mãos. A canção escolhida foi As duas águias, de Wagner, e impressionou os jurados - entre eles, a apresentadora Palmirinha.

Participaram do quadro as avós Irene Moritz Vechi, Eneida Nascimento Schaefer, Célia Loyola Walendowsky e Elisabeth Cavalca Bork, todas da Associação Artístico-Cultural de Brusque. Segundo informações do jornal O Município, quem enviou um vídeo do grupo para a produção do programa foi um neto de Eneida, e a gravação foi no dia 28 de junho.

A apresentação agradou os três jurados e as avós, chamadas pelo apresentador Luciano Huck de "as meninas de Brusque", levaram R$ 2 mil reais de prêmio.

— Ótimas, maravilhosas. Elas estão fazendo o que gostam e sabem fazer — comentou Palmirinha, que também destacou a importância de fazer a "cabeça" trabalhar para estar sempre jovem.

