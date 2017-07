Com time parado no Z-4, goleiro pede "reviravolta" no Figueirense

Série B 24/07/2017 | 15h27 Atualizada em

O Figueirense está há oito rodadas na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo que vença o próximo compromisso, o Vila Nova, no Orlando Scarpelli, no próximo sábado, a equipe não conseguiria deixar a área de descenso, pois está a quatro pontos atrás do 16º, o Paysandu. Ante a situação complicada, parece que o termo ¿reação¿ não basta no discurso dos atletas. O goleiro Saulo, na manhã desta segunda-feira, falou em ¿reviravolta¿.

— Temos a semana para trabalharmos bem, para todos estarem à disposição do treinador. Uma semana de recuperação. Não adianta remoer o que aconteceu, que não foi como queríamos. Passou, vamos passar panos limpos e vamos enfrentar dois bons jogos em casa (depois do Vila, o Furacão encara o Juventude). Precisamos de duas vitórias para dar uma reviravolta nesta situação incomoda que vivemos — disse o atleta, em entrevista coletiva.

Ele e seus companheiros retomaram os treinamentos depois da derrota por 4 a 2. O grupo tenta se recuperar do resultado adverso sofrido na rodada passada enquanto está em preparação ao duelo ante o Vila Nova.

— Não era o que esperávamos. Sabíamos da qualidade do América-MG e fomos para fazer uma grande partida. Não esperava tomar os três gols em sequência (no primeiro tempo), de forma rápida, inesperados, isso desestabiliza emocional da equipe dentro do plano de jogo. Mostramos recuperação no segundo tempo, com ritmo maior, com dois gols na etapa. Mas vamos usar de lição o ocorrido e trabalhar firme esta semana para não sermos pegos de surpresa. Para dar uma reviravolta a partir de agora — reforçou Saulo.

