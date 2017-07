Começa na Turquia julgamento de repórteres de jornal opositor a Erdogan

Istambul 24/07/2017 | 06h49

Teve início nesta segunda-feira (24), em Istambul, o julgamento de vários jornalistas do emblemático jornal turco de oposição "Cumhuriyet", acusados de apoiar "organizações terroristas armadas".

Ao todo, estão no banco dos réus 17 jornalistas, dirigentes e outros colaboradores que trabalham, ou já trabalharam, no "Cumhuriyet". O jornal é muito crítico do presidente Recep Tayyip Erdogan.

O julgamento começou com a identificação dos acusados, recebidos na sala de audiência sob aplausos de várias pessoas que foram lhes manifestar seu apoio, relataram fontes do jornal.

* AFP