Confira a agenda cultural da semana em SC

O cantor sertanejo Daniel se apresenta em Biguaçu, na sexta-feira, e em Tubarão, no sábado. Também na sexta, Milionário & Marciano, mais sertanejos ainda, estarão com Ivonir Machado em São Joaquim. Os Skrotes, de Florianópolis, lançam seu segundo álbum na Capital. Em Joinville, o Festival de Dança de Joinville segue a todo vapor.

Confira informações destes e outros eventos que ocorrem em Santa Catarina nesta semana:

FLORIANÓPOLIS

Show Skrotes - Lançamento CD Tropical Mojo

Foto: Divulgação / Divulgação

O trabalho de Chico Abreu, Guilherme Ledoux e Igor De Patta transita entre diversos estilos, do rock progressivo ao jazz e à música eletrônica. Em Tropical Mojo, segundo álbum completo do trio, esta diversidade musical continua como marca do trio.

Quando: amanhã (25), às 20h

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - TAC (Rua Marechal Guilherme, 26, Centro)

Quanto: R$ 20, à venda na bilheteria do TAC.



Sexta Jazz AF

A edição de julho do concerto promovido pela Aliança Francesa de Flroianópolis homenageia o guitarrista norte-americano Pat Martino.

Quando: sexta-feira (28), às 20h45min

Onde: Centro Integrado de Cultura - CIC (Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: gratuito.



Acordeon Festival

Leandro Panneitz: Acordeonista e idealizador do Acordeon Festival, do qual já realizou 36 edições em 16 cidades diferentes Foto: Divulgação / Divulgação

Projeto CIC 8:30 traz uma edição para exaltar o instrumento conhecido também como gaita ou sanfona. No palco: Leandro Panneitz, Eddy Stafin, Diego Fagundes, Flavinho Alves, Samuca do Acordeon, Willian Hengen, Daniel Hack e Edson Dutra.

Quando: quarta-feira (26), às 20h30

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: R$ 30, à venda nas bilheterias.



BIGUAÇU

Show Daniel

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Amores seletivos é o nome da turnê e do último disco do cantor com mais de três décadas de estrada. Os fãs da Grande Florianópolis poderão ver novas canções marcadas pelos arranjos ao piano e um passeio pela carreira do cantor.

Quando: sexta-feira (28), a partir das 21h, em Biguaçu; sábado (29), às 23h30, em Tubarão

Onde: Biguaçu: Centro de Eventos Petry (Rodovia BR 101, Km 193, s/n, Beira Rio); Tubarão: Hangar Eventos (Rua Padre Geraldo Spettmann, 737, Dehon)

Quanto: Biguaçu: a partir de R$66, à venda no Minha Entrada. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado. Tubarão: a partir de R$ 44, à venda no Minha Entrada.

JOINVILLE

Noite de Gala - 35º Festival de Dança de Joinville

Foto: Alex Hermes / Divulgação

Hoje não há mostra competitiva, pois ocorre a Noite de Gala, com a coreografia de Marcelo Misailidis em homenagem aos 35 anos do Festival.

Quando: segunda-feira (24), às 20h. O festival segue até sábado (29)

Onde: Centreventos Cau Hansen (Av. José Vieira, 315, América)

Quanto: Ingressos esgotados. Programação completa e valores aqui.

SÃO JOAQUIM

Lendas - Milionário & Marciano e Ivonir Machado

Foto: reprodução / facebook

Milionário (da dupla com José Rico) e Marciano (que era parceiro de João Mineiro) se juntam no projeto Lendas, nome mais que apropriado para dois ícones da raíz do sertanejo. Além dos dois, Ivonir Machado, o "Rei da Vanera", também se apresenta na 10ª Cavalgada da Nevasca.

Quando: sexta-feira (28), a partir das 21h

Onde: Parque Nacional da Maçã (Rua Pedro Matos, 245, Centro)

Quanto: a partir de R$ 30 (ingresso solidário, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível. À venda no Minha Entrada.

SÃO JOSÉ

As três, uma comédia de costumes

Foto: banco de imagens / Divulgação

A Companhia Os Escrachados comemora os 15 anos que Os três está em cartaz. Sempre reinventada, mas sem perder a essência, a comédia aborda o cotidiano de mulheres mal-humoradas que só têm contato com o mundo por uma janela.



Quando: sexta-feira (28) e sábado (29) às 21h, e domingo (30) às 20h

Onde: Arena Multiuso (Rua Doutor Constancio Krummel, s/n, Praia Comprida)

Quanto: R$ 60, à venda no Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

