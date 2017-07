Confira a classificação da 5ª Noite Competitiva do Festival de Dança de Joinville

Dança 26/07/2017 | 11h09 Atualizada em

A quinta noite da Mostra Competitiva do 35º Festival de Dança de Joinville premiou quatro apresentações com o primeiro lugar em oito categorias nos gêneros de Danças contemporâneas e Danças Urbanas . O destaque ficou por conta da Cia sigma Sheng, premiada com a primeira colocação nas duas disputas de Danças Urbanas .



A companhia de dança venceu na categoria conjunto sênior do Dança Urbanas Repertório com o espetáculo Nova Era. Na variação feminina sênior, um dos bailarinos da Cia Sigma Sheng também atingiu os pontos necessários para garantir a primeira colocação.



Outras quatro categorias de Danças Contemporânea tiveram seus resultados divulgados na noite de terça-feira (26). No conjunto sênior, a academia de dança Companhia Jovem de Paraopeba conquistou o primeiro lugar com Amal. A Kahal Shool e Grupo Mery Rosa ficaram com o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

No duo júnior, a apresentação Reflexo do Avesso, da escola Corpo de baile e escola de dança Noara Beltrami, ficou com a primeira colocação. No solo masculino sênior, não houve primeiro lugar . Em danças contemporânea feminino, não houve primeiros colocados. As cias Première Núcleo de dança e escola de dança Marilu dias alcançaram o segundo e o terceiro lugar.

Danças Contemporânea Solo Masculino Júnior

2º Lugar Ballet Marcia Sampaio

3º Lugar Grupo IOA

Dança Danças Contemporânea solo feminino júnior

2º Lugar Première Núcleo de Dança

3º Lugar Escola de Dança Marilu dias

Danças Contemporânea Duo Sênior

1º lugar Corpo de Baile e Escola de Dança Noara Beltrami

2º Lugar Raça Centro de Artes

3º Lugar Grupo Corpo Livre

Danças Contemporânea Conjunto Sênior

1º Lugar Companhia Jovem de Paraopeba

2º Lugar Kahal Shool

3º Lugar Grupo Mery Rosa

Dança Urbanas Solo Masculino Sênior

2º Lugar Cenare Dimensões

3º Lugar Kahal Shool

Dança Urbanas Solo Feminino Sênior

1º Lugar Cia Sigma Sheng

2º Lugar Cascavel Dancers

3º Lugar Núcleo Buritis Escola de dança

Dança Urbanas Duo Junior

2º Lugar Grupo de Dançaventura

3º Lugar Street Company Tatiana Souza

Dança Urbanas Conjunto Junior

1º Lugar Cia sigma Sheng

2 ºLugar Street Company Tatiana Souza

2º Lugar Grupo de Dança Andreia Mandes

3º Lugar Dança de Rua Basileu França