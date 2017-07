Conselho de Segurança da ONU se reunirá por confrontos em Jerusalém

Nações Unidas 22/07/2017 | 16h26

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá a portas fechadas na segunda-feira após os mortais confrontos entre israelenses e palestinos provocados por novas medidas de segurança em um local sagrado altamente sensível de Jerusalém, disseram diplomatas.

A reunião - solicitada pela Suécia, França e Egito - está destinada a "discutir urgentemente como apoiar os chamados à desescalada (dos confrontos) em Jerusalém", disse o coordenador de assuntos políticos sueco, Carl Skau.

As tensões aumentaram ao longo da semana passada devido a novas medidas de segurança israelenses no complexo de Haram al-Sharif, conhecido pelos judeus como o Monte do Templo.

Os acontecimentos violentos de sexta-feira - um esfaqueamento que matou três israelenses e confrontos que deixaram três palestinos mortos - estão entre os mais graves dos últimos anos.

Neste sábado, um palestino de 17 anos morreu em consequência de ferimentos sofridos em confrontos com forças israelenses na Cisjordânia, disse o Ministério da Saúde palestino.

* AFP