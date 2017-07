Coreia do Norte sob suspeita de preparar novo disparo de míssil

Seul 25/07/2017 | 10h36

Estados Unidos e Coreia do Sul suspeitam de que a Coreia do Norte esteja preparando um novo lançamento de míssil, a apenas dois dias do 64º aniversário do fim da Guerra da Coreia e a poucas semanas depois do primeiro lançamento bem-sucedido de um míssil intercontinental (ICBM) - informaram veículos da imprensa americana e sul-coreana nesta terça-feira (25).

"Há uma forte possibilidade de que o Norte realize um teste perto da data do Armistício de 27 de julho", declarou uma fonte do governo de Seul à agência de notícias sul-coreana Yonhap, acrescentando que "movimentos de transporte de sistemas de lançamento foram observados de forma contínua".

De acordo com uma fonte militar sul-coreana citada pela Yonhap, Pyongyang estaria preparando um teste para um novo tipo de ICBM, ou de míssil de médio alcance.

Citando uma fonte do Exército americano, a rede CNN também afirmou que Pyongyang parece estar preparando um novo teste. Segundo a mesma fonte, veículos de transporte de equipamento para lançamentos foram avistados em Kusong (Pyongyang do Norte), localidade de origem dos recentes lançamentos.

O primeiro lançamento bem-sucedido do ICBM, em 4 de julho, dia da Independência americana, foi classificado como "um presente para os malditos americanos" pelo líder norte-coreano, Kim Jong-Un. Na semana passada, ele se negou a aceitar a oferta de diálogo da Coreia do Sul para apaziguar a tensão regional.

* AFP