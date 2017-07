Criciúma muda jogadores de defesa para enfrentar o ABC, em casa

Série B 22/07/2017 | 07h45 Atualizada em

Diego Giaretta sai da lateral e está de volta à zaga, o defensor Nino continua no time, Márcio Goiano estreia entre os titulares na esquerda e Luiz retorna ao gol. O setor defensivo do Criciúma será todo modificado para o jogo contra o ABC, em que o Tigre tenta reiniciar a sequência invicta – interrompida após a derrota para o Boa Esporte no meio da semana. O duelo contra a equipe potiguar será às 16h30min deste sábado, no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada da Série B.

Com 16 gols sofridos em 15 partidas, os desfalques são uma preocupação a mais para o técnico Luiz Carlos Winck, mas o treinador está confiante com as possibilidades que tem para o duelo.



– O grupo é bom, espero que a gente consiga fazer um bom jogo com o ABC mesmo com todas as dificuldades que temos – analisou o treinador, que não poderá contar com os zagueiros Raphael Silva e Edson Borges, vetados pelo departamento médico.



Outra mudança no time será no meio, com o retorno do volante Douglas Moreira. Ele ficou no banco da última rodada, para a entrada de Alex Maranhão. Com a volta de Dodi, Winck acredita que o time ganhe mais velocidade na criação e mais qualidade na saída de bola. Jocinei também recebe nova chance, em busca de sequência para melhorar o entrosamento.

– O espírito nosso foi um pouco morno (diante do Boa Esporte). Nós fazemos uma competição fantástica na questão de recuperação, mas houve um pouco de acomodação, e isso não vai mais acontecer. No treino, eu disse para fazerem quinze minutos no limite. No jogo, também quero assim, no limite deles - frisou.

Após sete rodadas sem vencer, o clube do Rio Grande do Norte está em penúltimo. Depois do técnico Geninho deixar o clube, Márcio Fernandes assumiu o grupo, que pode aproveitar o fato novo como motivação. Para a partida deste sábado, o zagueiro Oswaldo, o lateral Eltinho e o atacante Nando ficam de fora, a pedido do departamento médico.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA: Luiz; Diogo Mateus, Nino, Diego Giaretta e Márcio Goiano; Barreto, Jocinei e Douglas Moreira; Silvinho, Lucão e Alisson Farias. Técnico: Luiz Carlos Winck



ABC: Edson; Jonatan Bocão, Filipe, Cleiton e Marquinhos; Anderson Pedra, Felipe Guedes, Caio Mancha e Zotti; Daniel Cruz e Lucas Coelho. Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Ciro Chaban Junqueira e Jose Araujo Sabino (trio do DF)

Estádio: Heriberto Hülse - Criciúma

Horário: 16h30min de sábado

Leia mais:

Nino deve ser titular no Criciúma diante do ABC: "Sei esperar o meu momento"

"Não fizemos um jogo ruim", avalia Winck após derrota do Criciúma

Em noite pouco inspirada, Criciúma é derrotado pelo Boa Esporte

Acesse a tabela da Série B