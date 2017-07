Criciúma quer somar pontos nas duas partidas fora de casa, projeta volante Barreto

de olho no acesso 25/07/2017 | 18h00 Atualizada em

Entre mudanças e testes no meio campo do Criciúma, um nome tem se mantido em quase todas as partidas. Barreto, que hora atua como segundo volante, hora aparece como mais um homem de marcação, até agora só saiu do time para cumprir suspensão por cartões amarelos. Ele está feliz com a confiança do técnico Luiz Carlos Winck, e diz que o importante é se manter entre os titulares.

— É um bom sinal, independente de primeiro ou segundo volante, quero estar sempre jogando. É importante estar aparecendo e aproveitar as oportunidades para não sair do time — comentou.

Foi dos pés de Barreto que saiu a jogada para o segundo gol do Criciúma contra o ABC. No rebote do goleiro Edson, Caio Rangel estava no lugar certo e mandou para o gol. É com fome de gol, e com o desejo de pontuar, que o Criciúma enfrenta duas partidas fora de casa nas duas próximas rodadas da Série B. Vitória ou empate, o importante é somar.

— Vamos tentar aproveitar o máximo possível, somar pontos. Nossa equipe sempre que joga fora quer somar, independente se é um ou três pontos. Se não ganhar, pelo menos empate, esse é nosso pensamento. Jogar da mesma maneira, são dois jogos bem difíceis, a gente vai usar nossa força para tentar somar — reforçou o jogador.

No sábado, na Arena Pernambuco, o Criciúma enfrenta o lanterna Náutico, às 19h. O último colocado tem, até agora, somente uma vitória, cinco empates e dez derrotas. Na terça-feira que vem, o desafio é em Fortaleza, às 21h30min. O Tigre encara o Ceará, no Estádio Presidente Vargas.



