Criciúma vence o ABC por 2 a 1 e se reaproxima do G-4

série b 22/07/2017 | 18h21 Atualizada em

Em uma partida bastante movimentada e com várias chances do gol, o Criciúma conseguiu segurar o ímpeto do ABC – RN e venceu a quinta partida em casa pela Série B, por 2 a 1. Apesar da má-fase na competição, o time potiguar veio disposto a buscar a vitória no Heriberto Hülse, mas o Tigre foi superior e se reaproxima do G-4. Com a derrota, o time potiguar permanece na vice-lanterna, e atinge a amarga sequência de oito partidas sem ganhar.

O técnico recém-chegado, Márcio Fernandes, preferiu observar o time das cabines, e quem comandou o ABC foi o interino Ranielle Ribeiro. Com a vitória, o Tigre soma mais três pontos e está com 23, três a menos do que o quarto colocado, Vila Nova. Para saber em que posição termina a rodada, o time do técnico Luiz Carlos Winck aguarda as três partidas da noite deste sábado, às 19h.

Depois de uma sequência de cinco jogos em 14 dias, o Tigre tem uma semana para descansar e se preparar até o próximo confronto, válido pela 17ª rodada do campeonato. No sábado que vem, na Arena Pernambuco, o Criciúma enfrenta o lanterna Náutico, que só tem uma vitória e cinco empates até aqui.

Lucão e Caio Rangel garantem vitória

Boas chances de gol, times equilibrados e propondo o jogo. Assim foi o primeiro tempo no Majestoso, com destaque para belas defesas de Luiz e Edson. O dono da casa foi quem chegou primeiro com perigo, aos 2 minutos, mas Silvinho não conseguiu aproveitar o bom lançamento de Márcio Goiano. Alisson Farias também teve boas chances, de fora da área e no rebote, mas o goleiro do Mais Querido estava bem posicionado. Dalberto mandou uma bomba de longa distância, mas Luiz ficou com ela.

Disposto a buscar o resultado, o ABC não ficou atrás da linha bola, pelo contrário, pressionou e deu trabalho para os volantes e para o setor defensivo do Tigre. O técnico interino Ranielle Ribeiro, que precisou mexer no time ainda no primeiro após Marquinhos sentir, mandou para campo um time ofensivo e de marcação forte. Na insistência dos donos da casa, Douglas Moreira cruzou da esquerda, Edson defendeu e no rebote, o artilheiro estava no lugar certo. Lucão dividiu com o marcador e mandou para o gol, aos 41 de jogo.

No intervalo, Alisson Farias saiu para a entrada de Caio Rangel. O atacante volta ao time depois de quatro rodadas sem jogar. Aos 9 minutos da etapa final, o Tigre foi desarmado e no contra-ataque, o ABC aproveitou para empatar com Dalberto, depois do cruzamento de Daniel Cruz. Aos 15, Daniel Cruz teve chance clara de fazer o dele, frente a frente com Luiz, mas na tentativa de encobrir o goleiro a bola subiu demais. Em reposta, Barreto mandou uma bomba e no rebote, o camisa 17 Caio Rangel mandou para o gol, aos 17 minutos, para colocar o Criciúma de novo à frente no placar.

FICHA TÉCNICA

Gols: Lucão, do Criciúma, aos 41 do primeiro tempo. No segundo tempo, Dalberto (ABC) aos 9 minutos e Caio Rangel (C) aos 17.

Cartões amarelos: Silvinho, Douglas Moreira, do Criciúma. Lucas Coelho, Zotti, Echeverria, do ABC.

CRICIÚMA – 2

Luiz; Diogo Mateus, Nino, Diego Giaretta e Márcio Goiano; Barreto (Ricardinho), Jocinei (Jonatan Lima) e Douglas Moreira; Silvinho, Lucão e Alisson Farias (Caio Rangel). Técnico: Luiz Carlos Winck

ABC – 1

Edson; Jonatan Bocão, Filipe, Cleiton e Marquinhos (Echeverria); Anderson Pedra, Márcio Passos, Dalberto e Zotti; Daniel Cruz (Caio Mancha) e Lucas Coelho. Técnico interino: Ranielle Ribeiro

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Ciro Chaban Junqueira e Jose Araujo Sabino (trio do DF)

Estádio: Heriberto Hülse – Criciúma

Público: 3.091

Renda: R$ 63.480

Leia mais:

Confira as últimas notícias do Criciúma

Acesse a tabela da Série B