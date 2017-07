Cristiano Ronaldo se reapresenta ao Real Madrid em 5 de agosto

Los Angeles 22/07/2017 | 16h46

A estrela do Real Madrid Cristiano Ronaldo irá se reapresentar ao clube em 5 de agosto, anunciou neste sábado o técnico Zinedine Zidane, que insistiu que o craque português não deixará o atual campeão europeu.

"Ele está de férias e estará de volta em 5 de agosto", declarou o técnico do Real Madrid em coletiva de imprensa em Los Angeles, onde o clube espanhol enfrentará no domingo o Manchester United em amistoso da pré-temporada.

"Após o ano que ele teve, ele mereceu as férias, veremos quando voltar quando poderá jogar, mas tenho certeza que será rápido", continuou Zidane.

Cristiano Ronaldo, que disputou a Copa das Confederações na Rússia com Portugal, em junho, desfalcará o Real no primeiro clássico da temporada contra o Barça, em amistoso no dia 29 de julho, em Miami.

Zidane também comentou os boatos de uma possível transferência de CR7, envolvido em problemas judiciais na Espanha por suposta fraude fiscal no valor de 14,7 milhões de euros.

"Eu escuto o que falam, como todo mundo, mas a única coisa que importante é que Ronaldo quer ficar no Real. Ele estará com a gente a partir de 5 de agosto e ficará os três anos de contrato que restam", garantiu o técnico.

"Falam muito de Cristiano, dizem que ele quer ir embora, mas eu acredito em uma coisa só: sempre que converso com ele, ele está bem relaxado", continuou.

Zidane aproveitou a coletiva para confirmar a saída do lateral brasileiro Danilo.

"Danilo foi embora", afirmou, sem informar o destino do jogador brasileiro, desde 2015 no Real e que vinha sendo cobiçado pelo Manchester City.

Danilo é o segundo jogador em três dias a deixar o Real, seguindo os passos do atacante Alvaro Morata, novo reforço do Chelsea.

"Morata também foi embora, não vou dizer que estamos sem centroavante, mas temos um atacante a menos que no ano passado, esses são os fatos. Vamos ver como lidar com isso", lamentou 'Zizou'.

* AFP