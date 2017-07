Danilo deixa Real Madrid e assina com Manchester City

Madri 23/07/2017 | 11h09

O lateral brasileiro Danilo deixou o Real Madrid e foi apresentado como novo reforço do Manchester City, clube com o qual assinou contrato de cinco anos, informaram neste domingo ambos os clubes.

"O jogador de 26 anos assinou contrato de cinco anos e se juntou aos novos companheiros de equipe para a turnê de pré-temporada do clube na América", explicou o City em nota.

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, havia confirmado no sábado a saída do jogador, que chegou à equipe da capital espanhola em 2015, após boa passagem no Porto, mas não conseguiu se firmar.

Os clubes não divulgaram os valores da negociação. Segundo a BBC, o City pagou cerca de 29,5 milhões de euros pelo passe de Danilo.

"Outros clubes manifestaram grande interesse, mas sempre tive a ambição de jogar com Pep Guardiola", técnico do City, afirmou Danilo.

O brasileiro, que no Brasil foi revelado pelo Américo Mineiro e despontou no Santos, se juntará às novas aquisições para as laterais do City, ao lado de Kyle Walker e Benjamin Mendy.

No Real Madrid disputou 55 jogos e ganhou uma Liga Espanhola e duas Ligas dos Campeões.

* AFP