David Lynch é algo surreal, diz elenco de 'Twin Peaks'

San Diego 22/07/2017 | 13h44

O elenco da clássica série de David Lynch "Twin Peaks" falou na sexta-feira durante a Comic-Con de San Diego sobre o quanto ama trabalhar com o enigmático cineasta e revelou alguns segredos sobre o seu processo único de direção.

Kyle MacLachlan, Naomi Watts, Tim Roth, Matthew Lillard, entre outros, se reuniram para um painel com a presença do moderador Damon Lindelof, criador de "Lost".

Todos concordaram que a maior parte das perguntas dos fãs e da imprensa sobre "Twin Peaks" são sobre como é trabalhar com Lynch.

"Ele tem uma alegria incrível. Tem uma paz que é diferente de qualquer coisa que já vi, e sabe o que quer", contou Lillard. "Ele é um ser humano fantástico".

A famosa série sobre um assassinato em uma pequena cidade dos Estados Unidos voltou a ser transmita em maio, 26 anos após a sua primeira exibição, para uma nova temporada de 18 episódios, que talvez seja o evento televisivo mais esperado do ano.

Watts, que implorou para estar na nova temporada depois de estrelar o mistério "Mulholland Drive" de Lynch em 2001, confessou que ainda fica um pouco impressionada.

"Você só quer agradá-lo em tudo o que faz", afirmou, antes de ficar corada e esclarecer: "No set (de filmagem)!".

"Ele cria um mundo imaginário incrível. É muito original e você só quer fazer parte desse mundo a qualquer custo", continuou.

"Sua crença no processo, em sua visão e no seu ponto de vista é tão profunda e focada que ele me inspira apenas por seguir o seu sonho", acrescentou MacLachlan.

"Eu encontrei essa inspiração na minha vida para correr atrás de tudo que eu acredito".

- 'Corta!' -

No entanto, MacLachlan revelou que alguns atores testam a paciência de Lynch e que realmente incomodam o diretor icônico, como aconteceu com Jim Belushi quando interpretava Bradley Mitchum.

"Em uma cena tudo estava louco, e Jim decidiu que iria improvisar no auge de sua euforia", relembra MacLachlan.

"Ouvimos 'corta!'. David estava com um megafone e disse a ele 'senhor Belushi! Terei que reportar isso ao diretor?'. E Jim respondeu 'não, senhor, entendi!'".

A maior parte dos atores admitiu ainda não ter visto a nova temporada, mas que pretende fazer isso.

"Vou esperar até que tudo esteja pronto e vou ver desde o início até o final com os meus filhos", contou Roth.

Lillard também lembrou o estranho processo de seleção de elenco para fazer William Hastings.

"Você sentava em uma sala, alguém falava com você e colocava uma câmera no seu rosto. E você começava a contar sobre a sua vida", descreveu. "Depois você recebia um telefonema dizendo 'quero que venha até aqui e leia essas páginas'", relembrou.

No geral, o elenco manteve segredo em relação aos pontos importantes da trama e não quis analisar o significado da série.

* AFP