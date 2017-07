Defesa Civil reconhece situação de emergência em mais quatro cidades catarinenses

Chuva em SC 24/07/2017 | 09h35 Atualizada em

A Defesa Civil declarou oficialmente a situação de emergência em Palmitos e Trombudo Central, no Oeste de Santa Catarina, e Siderópolis e Jaguaruna, no Sul do Estado. A medida, motivada pela chuva intensa, inundação e enxurrada que atingiram o Estado no mês de junho. A portaria foi publicada oficialmente nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, e tem vigência por 180 dias.

De acordo com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Ministério de Integração Nacional, outros 36 municípios de Santa Catarina têm situação de emergência reconhecida.



Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar apoio do Governo Federal para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas prejudicadas pelos desastres naturais.

