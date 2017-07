Depois de amanhecer gelado, temperaturas podem chegar a 24ºC em Santa Catarina 

De olho no tempo 22/07/2017 | 09h24 Atualizada em

O sábado começou gelado em Santa Catarina. Cidades da Serra amanheceram com temperaturas negativas. Em Bom Jardim da Serra os termômetros marcaram -4,9°C, em Urupema, -3,4°C. Porém a previsão é que as temperaturas subam gradativamente no Estado. Enquanto na região serrana a máxima prevista é de 19°C, nas demais regiões pode atingir 24°C.

O dia deve ser de pouca nebulosidade, com céu limpo em todas as regiões.

— Como o tempo seco segue predominando, o sol aparece desde cedo em todas as regiões e permanece durante todo o sábado — confirma a técnica em meteorologia da RBS, Bianca Souza.



Confira as mínimas desta semana em algumas cidades da Serra:

Foto: Reprodução / Divulgação

Confira a previsão por regiões para este sábado:

LITORAL NORTE

Máxima: 22ºC Mínima: 11ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens



PLANALTO NORTE

Máxima: 19ºC Mínima: 6ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

Máxima: 21ºC Mínima: 8ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

Máxima: 23ºC Mínima: 5ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ

Máxima: 22ºC Mínima: 9ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

LITORAL SUL

Máxima: 22ºC Mínima: 4ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

PLANALTO SUL

Máxima: 16ºC Mínima: -5ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

MEIO-OESTE

Máxima: 21ºC Mínima: 7ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

OESTE

Máxima: 19ºC Mínima: 8ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

EXTREMO OESTE

Máxima: 23ºC Mínima: 7ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu estrelado

Fonte: Epagri/Ciram

Domingo

O dia novamente será de sol. No entanto, a umidade vinda do mar traz uma manhã com mais nuvens no Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Temperaturas baixas ao amanhecer, mas que sobem à tarde quando deverão variar entre 20 e 22°C em boa parte das cidades do Estado.



