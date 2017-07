Deputado catarinense participa de evento do Brics realizado na China

Moacir Pereira 25/07/2017 | 02h20 Atualizada em

Deputado Kennedy Nunes (PSD) foi convidado a se pronunciar no Brics Friendship Cities, realizado em Chengou, na China, com a presença de parlamentares e diplomatas do Brasil, Rússia, Índia e China. Falou das oportunidades de negócios em Santa Catarina, das relações do Estado com os países desenvolvidos e dos projetos da Secretaria de Assuntos Internacionais que atraíram investimentos estrangeiros.



Repúdio

A Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina (Ajufesc) está divulgando uma nota oficial de repúdio a todos os que ofenderam o juiz Sergio Moro pela sentença que condenou o ex-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Diz a nota: "Causa indignação a utilização da imunidade parlamentar para desferir ofensas a quem está cumprindo a sua função constitucional de aplicar a lei ao caso concreto.¿

Informática

O Colégio de Presidentes da OAB-SC, reunido em Palhoça, decidiu autorizar a diretoria a protocolar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pedido de providências quanto às reiteradas instabilidades do sistema de peticionamento eletrônico utilizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os problemas causam intranquilidade entre os operadores de direito. Antes da decisão, o Colégio recebeu a diretoria da Softplan, que respondeu às dúvidas dos presidentes sobre a tecnologia utilizada.

Precatórios

Na mesma reunião do Conselho da OAB-SC credenciou o presidente Paulo Brincas a fazer um último contato com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, sobre o drama dos precatórios não pagos. A Ordem diz que o débito está em R$ 450 milhões. O governo reconhece R$ 150 milhões, mas não pagou até agora. Se não houver liberação pelo governo, medidas judiciais serão tomadas.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Secretário Deschamps anuncia nesta terça o novo concurso público para magistério



Masc faz evento para comemorar 30 anos de ação educativa



Deputado federal questiona gastos: "Como sobrevivemos ao PT?"