Deputado federal questiona gastos: "Como sobrevivemos ao PT?"

Moacir Pereira 24/07/2017 | 07h45

Deputado federal Marco Tebaldi (PSDB) está distribuindo uma nota com resumo dos "números estarrecedores" deixados pelos governos do PT:

– R$ 40 bilhões com os Jogos Olímpicos

– R$ 30 bilhões com a Copa do Mundo de Futebol

– R$ 121 bilhões desviados da Petrobras

– R$ 12,6 bilhões repassados a 7,7 mil ONGs, governo Lula

– R$ 9 bilhões em publicidade, no primeiro governo Dilma

– R$ 7 bilhões em publicidade, governo Lula

– R$ 1 bilhão ao MST e outros movimentos do PT-Dilma

– R$ 152 milhões repassados ao MST-governo Lula

– R$ 154 milhões com cartão corporativo, gestão Dilma

– R$ 65,9 milhões repassados à UNE

– R$ 50 milhões com cartão corporativo (gastos secretos), Lula

– R$ 11 milhões repassados a blogueiros petistas no impeachment

– R$ 6,5 bilhões em obras na República Dominicana

– R$ 1 bilhão de mesada à ditadura cubana, disfarce ¿Mais Médicos"

– US$ 2,9 bilhões investidos a fundo perdido a países africanos

– US$ 1,5 bilhão de prejuízo no falto assalto às refinarias da Petrobras na Bolívia.

–US$1,22 bilhão na 2ª ponte sobre o rio Orinoco, Venezuela

–US$1,5 bilhão na construção de um trem subterrâneo na Argentina

–US$1 bilhão para o metrô Cidade do Panamá, Panamá

–US$900 milhões de perdão de dívidas a ditaduras africanas

–US$792,3 milhões de prejuízo na compra da refinaria de Pasadena, Texas

–US$ 732 milhões na construção do metrô de Caracas, Venezuela

–US$692 milhões para o porto de Mariel, Cuba

–US$636,8 milhões nos gasodutos da distribuidora Cammesa, Argentina

–US$400 milhões em auxílio para compra de alimentos para Cuba

–US$200 milhões para compra de máquinas agrícolas para Cuba

–US$6 milhões para melhorias no porto de Mariel, em Cuba

Ex-prefeito de Joinville, Marco Tebaldi indaga:

"Quantos anos os trabalhadores (o povo brasileiro) vai levar para pagar essa herança maldita? E o irônico é que quem criou a crise está querendo se aproveitar dela para voltar ao poder."

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



