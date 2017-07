Dez mil pessoas são evacuadas por novo incêndio no sul da França

Marselha 26/07/2017 | 06h51

Cerca de dez mil pessoas foram evacuadas na madrugada desta quarta-feira (26) por um novo incêndio que queimou pelo menos 400 hectares perto da localidade de Bormes-les-Mimosas, no sudeste da França - informaram os bombeiros.

"O incêndio começou por volta da meia-noite (...) As retiradas, pelo menos dez mil, seguiram o avanço das chamas. É uma zona habitada, cuja população duplica, ou triplica no verão", declararam os bombeiros da região do Var à AFP.

Entre as dez mil pessoas que foram evacuadas, cerca de três mil estavam em campings.

Segundo um comunicado da região administrativa regional, devido à violenta propagação das chamas avivadas pelo vento, cerca de 800 hectares já foram queimados. Pelo menos 540 bombeiros estão mobilizados e contam com apoio aéreo.

"O vento sopra com rajadas de entre 60 km/h e 70 km/h" na zona, embora sua força possa diminuir durante a manhã", acrescentou a entidade administrativa de Var.

Desde segunda-feira, os incêndios que se multiplicam no sudeste da França, na costa mediterrânea e na ilha de Córsega já arrasaram mais de 4.000 hectares.

* AFP